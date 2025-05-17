Президент США Дональд Трамп заявил, что у него был тяжелый разговор с Владимиром Зеленским, поскольку американскому лидеру не понравилось, что тот сказал.
Трамп рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским
Комментарии
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Влад Владимиров
Нет никакго же смысла с заурядным актёришкой вести о серьезной политике любые политические какие либо разговоры... Он же сам в таких делах полный профан подлинный... К напетым в его уши, как говорят, со стороны бредовым идеям лишь готовый...
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