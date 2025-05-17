Трамп рассказал о тяжелом разговоре с Зеленским

Влад Владимиров

Нет никакго же смысла с заурядным актёришкой вести о серьезной политике любые политические какие либо разговоры... Он же сам в таких делах полный профан подлинный... К напетым в его уши, как говорят, со стороны бредовым идеям лишь готовый...