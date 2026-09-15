Кадры, от которых захватывает дух

Эта подборка снимков из самых разных точек земного шара буквально тянет в дорогу. Автор этих кадров — Джейсон Эдвардс (Jason Edwards), фотограф National Geographic, чьи работы были сделаны в десятках стран на всех континентах.
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