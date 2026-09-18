ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Убийцам бизнесвумен три года удавалось убеждать всех близких, что она вышла замуж за миллионера и теперь живет в Италии

Убийцам бизнесвумен три года удавалось убеждать всех близких, что она вышла замуж за миллионера и теперь живет в Италии

От имени Светланы Халяповой кто-то в течение трех лет писал ее друзьям, рассказывая о свадьбе с миллионером из Италии.

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