Убийцам бизнесвумен три года удавалось убеждать всех близких, что она вышла замуж за миллионера и теперь живет в Италии

От имени Светланы Халяповой кто-то в течение трех лет писал ее друзьям, рассказывая о свадьбе с миллионером из Италии.
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Богатым тоже тяжело.