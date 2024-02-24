В США “внезапно” заявили, что украсть русские активы не так-то просто

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что вопрос изъятия суверенных русских активов на Западе вызывает определённые трудностиОфициальный представитель президента США так и не смогла ответить на вопрос о том, какие государства выражают готовность к активным шагам по конфискации средств России.