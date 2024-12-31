Графену 20 лет: как этот материал незаметно меняет мир

Графен открыт в 1859 году, но свое победоносное шествие в авангарде научно-технического прогресса он начал 20 лет назад, в 2004-м, после публикации об «эффекте электрического поля в атомарно тонких углеродных пленках».
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