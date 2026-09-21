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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Глейхенгауз: «Спортсмены, которые не добились высоких результатов, благодарят тебя много лет. А те, которые стали звездами... Сложно такое представить»

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что спортсмены, добившиеся высоких результатов, реже выражают благодарность.

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