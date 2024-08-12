В Тольятти похитили велосипеды и сдали их в ломбард

В Тольятти произошла неприятная история с украденными спортивными вещами. Молодой человек, представитель пункта проката спортивного инвентаря, обратился в полицию после того, как один из клиентов взял на несколько часов два дорогих велосипеда под видом их аренды.
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