Gold Setup: Bulls Defend 4k as Upside Targets Come into focus Gold Futures COMEX_DL:GC1! CityIndex I outlined a case for gold bulls to defend the 4,000 level in a recent video, based on stretched bearish price action relative to seasonality and a bullish RSI divergence.
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