Рубио заявил, что готов встретиться с представителями Ирана на полях ГА ООН

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с представителями Ирана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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