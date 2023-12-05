Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств

Новую методику для диагностики состояний депрессии представила команда Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.
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