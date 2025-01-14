Рубль дешевеет. Курсы доллара и евро на 14 января

Российская валюта дешевеет к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 января 2025 года, составляет 102,7081 рубля (прежнее значение — 101,9146 рубля), официальный курс евро — 104,8556 рубля (предыдущий показатель — 105,0464 рубля).
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