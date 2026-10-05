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«Хирургия» вместо ковровой бомбардировки: Россия будет резать мосты Киева точечно

«Хирургия» вместо ковровой бомбардировки: Россия будет резать мосты Киева точечно

Российские военные используют ударные дроны «Герань» с кумулятивно-режущей боевой частью для «хирургических» ударов по мостовым конструкциям Киева.

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