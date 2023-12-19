Антон Немкин рассказал, как повысить доверие россиян к биометрии

Утвержденные Госдумой изменения в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают, что за промахи при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и прочими организациями штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона.
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