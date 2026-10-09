На Кубани 9 октября проверят сирены и перекроют ТВ-эфир

9 октября с 10:40 до 12:00 во всех муниципалитетах Краснодарского края пройдёт проверка систем оповещения с запуском сирен и кратковременным замещением теле- и радиосигнала.
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