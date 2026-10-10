На Украине сообщили о потере самолетов из-за старых ракет

Украина потеряла несколько военных самолетов из-за применения устаревших советских ракет. Об этом заявил глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью немецким журналистам.
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