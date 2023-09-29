Рецензия: «Тролль гнёт ель» – «Хмель его хранил». Песни для Горшка

2023, «Союз мьюзик» Оценка: 7 из 10. Напомню предысторию создания этого альбома. В конце нулевых годов группа «Тролль гнёт ель» записала вместе с Михаилом Горшенёвым новую версию своей песни «Пивоварня Ульва».
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