В Эссексе что-то сильно рвануло, Холмс! Наши покурили или Петров с Бошировым?

Александр Ростовцев. В минувшую субботу из британского Эссекса пришло сообщение: сильный взрыв и последующий пожар, сопровождаемый вторичными детонациями, практически уничтожил местный производственный комплекс.
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