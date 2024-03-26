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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бардаков о вылете СКА: «Это хорошо для развития хоккея – всех достало, что в полуфинал выходят СКА, ЦСКА. Для нас не очень, но мы проиграли сами себе»

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Автомобилиста» (1-4, 4:5 в пятом матче) во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

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