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«Это даже хуже купленной медали»: сын Рудковской и Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию, где был единственным участником

«Это даже хуже купленной медали»: сын Рудковской и Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию, где был единственным участником

Интересная жизнь с Vera Star Последние несколько дней в сети многие упражняются в остроумии в адрес сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому с легкой родительской руки прилипло прозвище Гном Гномыч.

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Комментарии
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Михаил
Смешно.
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23 час.
A
Alla
Мерзкая парочка &quot;Плюшкин и Р&quot;, жаль, если их небесталанный паренёк станет подобием родичей...
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18 час.

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