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Гидрометцентр: август в Москве окажется близок к климатической норме

Гидрометцентр: август в Москве окажется близок к климатической норме

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Российской Федерации Александр Голубев в ходе диалога с РИА Новости проинформировал о том, что августовский период в столице державы в целом окажется близким к климатической норме.

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