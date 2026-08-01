Гидрометцентр: август в Москве окажется близок к климатической норме

Начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Российской Федерации Александр Голубев в ходе диалога с РИА Новости проинформировал о том, что августовский период в столице державы в целом окажется близким к климатической норме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии