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Сенатор Пушков заявил, что отказ Запада предоставить РФ гарантии безопасности спровоцировал конфликт на Украине

Сенатор Пушков заявил, что отказ Запада предоставить РФ гарантии безопасности спровоцировал конфликт на Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к конфликту на Украине.

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