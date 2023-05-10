НЕВСКИЕ НОВОСТИ

498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    "и обнаружил, что он не дышит" А он - это кто?Отец положил рядо...
  • Светлана Шумилина
    Конечно,эта старая кляча вырядилась на каблучищах пришла на похороны,шла согнулась как коряга,позорница.Пугачеву вели под...
  • Виталий Цуканов
    Ну понятно. Зайцев-галантерейщик. Этот- великий кутюрье. Этот пожаловал от власти ручки целовать. Вонь стоит, вонь! З...Поцеловал руку и ...

Российские авиаперевозчики будут летать семь раз в неделю между Москвой и Тбилиси

Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией. Сейчас ведется подготовка к началу полетов. Российские авиакомпании будут совершать по семь полетов в неделю между Москвой и Тбилиси, сообщили в Министерстве транспорта «Парламентской газете».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх