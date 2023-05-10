Российские авиаперевозчики будут летать семь раз в неделю между Москвой и Тбилиси

Россия возобновила прямое авиасообщение с Грузией. Сейчас ведется подготовка к началу полетов. Российские авиакомпании будут совершать по семь полетов в неделю между Москвой и Тбилиси, сообщили в Министерстве транспорта «Парламентской газете».