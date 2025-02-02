СК возбудил дело в отношении командира ВСУ после удара по интернату в Судже

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего нанести удар по школе-интернату в Судже Курской области, сообщил Telegram-канал ведомства.
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