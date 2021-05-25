Как в Канаде относятся к России и Путину

Разоблачение главного мифа.Насколько мне известно, одна из пропагандистских повесток в РФ утверждает, что на Западе все ненавидят Россию, а западные политики только и делают, что промывают всем мозги тем, какая Россия и все русские люди плохие.
Разоблачение главного мифа.Насколько мне известно, одна из пропагандистских повесток в РФ утверждает, что на Западе все ненавидят Россию, а западные политики только и делают, что промывают всем мозги тем, какая Россия и все русские люди плохие.
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