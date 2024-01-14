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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Братушки» в очередной раз предали собственное прошлое

«Братушки» в очередной раз предали собственное прошлое

Министр обороны Болгарии в своем выступлении на заседании "Атлантического совета" заявил, что необходимо очистить болгарские учебники истории от фактов, которые признают положительную роль России в болгарском прошлом.

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