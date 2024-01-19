В Германии заявили, что в НАТО найдутся несогласные со вступлением Украины

Бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер выступил с заявлением, что Украине не стоит ожидать членства в НАТО в ближайшее время, так как в альянсе найдутся несогласные со вступлением Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии