Страна и люди
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Страна и люди

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Российские войска освободили Писаревку и Неженку

Российские войска освободили Писаревку и Неженку

 Писаревка находится в Сумской области, а Неженка - в Запорожской. 26-08-2026 12:21 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска взяли под контроль Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

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