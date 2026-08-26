Российские войска освободили Писаревку и Неженку

Писаревка находится в Сумской области, а Неженка - в Запорожской. 26-08-2026 12:21 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска взяли под контроль Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.