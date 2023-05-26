RuNews.Biz

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«У меня кость широкая». Зависит ли вес от генетики? Три типа телосложения. Индекс Соловьёва

Ответ на этот вопрос ищут практически все – как обычные люди, так и научные эксперты. Правда ли вес зависти от генетики? Неужели наша внешность предопределена? Очень часто можно увидеть полную даму, рядом с которой шагает её маленькая копия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх