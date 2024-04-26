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Иран назвал Шойгу виновных в терактах

Иран назвал Шойгу виновных в терактах

Министр обороны Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Аштиани на встрече с Сергеем Шойгу в Астане сообщил, что теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны США.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
В каком месте,следуя заголовку, следует считать виновного в терактах Шойгу? Господа,вы ничего не путаете?
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12 час.
Николай Николаевич
Назвал виновных,а не обвинил . Читать надо внимательно. Хотя и блогеры...
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2 час.

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