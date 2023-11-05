Россияне не очень довольны строительством новых мечетей в православных регионах

алиса алиска

просто с мигрантами в столицах или где они там, якобы, бузят, работать нам надо. А то впечатление, что их обрабатывают иные, этот, как его там, с симпотичной лысиной на макушке?, вроде Пономарев, сам признался, что он -звено в пищевой цепочке инфоподлости от вышестоящих кураторов. Причем, это у них называется важным словосочетанием- необъявленной инфовойной, о как. У нас тоже есть инфооружие - правда, скромно и достойно.