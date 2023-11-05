Политика просто с Игорем Таланцевым Третьего дня Путин заявил, что в парке "Патриот" построят новую мечеть.
Россияне не очень довольны строительством новых мечетей в православных регионах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алиса алиска
просто с мигрантами в столицах или где они там, якобы, бузят, работать нам надо. А то впечатление, что их обрабатывают иные, этот, как его там, с симпотичной лысиной на макушке?, вроде Пономарев, сам признался, что он -звено в пищевой цепочке инфоподлости от вышестоящих кураторов. Причем, это у них называется важным словосочетанием- необъявленной инфовойной, о как. У нас тоже есть инфооружие - правда, скромно и достойно.
Ответить
1 д.
алиса алиска
инфоподлость даже в Дагестане частично сработала. Ух ты. Вообще-то везде можно собрать кучку маргиналов. Недоумение, как недоразумение вызвала новость про хулиганство в аэропорту. Дагестанцы самые открытые, гостеприимные, дружелюбные и героические, Дагестан так искренне встречает Путина, это не сыграешь на камеру, "работайте, братья" - вот истинный Дагестан.
Ответить
1 д.
аа
алиса алиска
Бог не настолько честолюбив. Ему достаточно, чтобы вы, атеисты, жили по заповедям божьим, т.е. по правде, или, по научному - по гуманистическим началам, и будет вам по исходу вашему - наиполнейшее блаженство и гармония в совершенной квантово-информ. матрице , аллилуйия 😆
Ответить
1 д.
Свежие комментарии