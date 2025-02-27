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Ещё студенты, но уже высшее общество

Ещё студенты, но уже высшее общество

Блеск софитов, море цветов и яркие эмоции. В СПбГУП прошёл традиционный бал. Студенты знаменитого Гуманитарного университета профсоюзов в очередной раз доказали, что талантливы не только в учёбе, но и в самых разных творческих направлениях "Вы пойдёте на бал?" У студентов Гуманитарного университета профсоюзов традиционный ответ на этот вопрос: "Обязательно!" Студенческий бал в вузе проводится ежегодно и каждый раз становится грандиозным событием не только для его участников, но и для гостей мероприятия.

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