Инсайдер объяснил, зачем СКА поместил защитника Никиту Зайцева в список отказов

«Очевидно, что оклад 75 миллионов Зайцеву - невероятно много. А состояние здоровья защитника не дает никаких гарантий, что он может отыграть полноценный сезон, - заявил обозреватель «СЭ» Артур Хайруллин, утверждающий, что СКА с целью снижения зарплаты защитника поместил его с писок отказов.
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