Нетаньяху заявил о цели свергнуть иранский режим

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил смену иранского режима как основную задачу внешней политики.
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