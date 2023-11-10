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Вернулась к вещам через 8 месяцев и все выкинула. Как я познакомилась с Жабой, которая оставляет хлам на хранение. Эмоции зашкаливают!

Вернулась к вещам через 8 месяцев и все выкинула. Как я познакомилась с Жабой, которая оставляет хлам на хранение. Эмоции зашкаливают!

Самая частая ошибка расхламления называется «жаба»! Это, когда вещь вам уже не нужна, но зелёная пупырчатая жаба прыгает на грудь и квакает: «отвези родителям/ на даче пригодиться/ положи в кладовку!»    Бывало? Сейчас покажу, что бывает с такими вещами буквально через несколько месяцев!    Я уже много писала на канале, как мы уезжали на зимовку и как я продала 90% своих вещей.

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