Вернулась к вещам через 8 месяцев и все выкинула. Как я познакомилась с Жабой, которая оставляет хлам на хранение. Эмоции зашкаливают!

Самая частая ошибка расхламления называется «жаба»! Это, когда вещь вам уже не нужна, но зелёная пупырчатая жаба прыгает на грудь и квакает: «отвези родителям/ на даче пригодиться/ положи в кладовку!» Бывало? Сейчас покажу, что бывает с такими вещами буквально через несколько месяцев! Я уже много писала на канале, как мы уезжали на зимовку и как я продала 90% своих вещей.