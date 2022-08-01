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МИД России предупредил Запад об опасности от возвращения с Украины наемников

МИД России предупредил Запад об опасности от возвращения с Украины наемников

Москва будет публично наставить на недопустимости такой практики среди стран мирового сообществаСтранам Запада нужно воспринимать наемников, возвращающихся домой со службы в Вооруженных силам Украины (ВСУ), как исходящую угрозу безопасности.

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