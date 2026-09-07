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За прошедшие 3 дня в Ивановской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими

За прошедшие 3 дня в Ивановской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими

В пятницу в 09-00 в Иванове на улице Любимова 63-летний водитель автомобиля «ГАЗ А64R42» во время торможения допустил падение 80-летней пассажирки.

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