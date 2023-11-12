Премьер-министр Японии объявил о серьезной угрозе

В данный момент Япония столкнулась с самой масштабной угрозой со времен окончания Второй мировой войны — речь идет о совместных полетах самолетов-истребителей Китайской Народной Республики (КНР) и Российской Федерации.
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