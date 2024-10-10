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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол и Виктор Вембаньяма впервые сыграли вместе в предсезонном матче против «Орландо»

Эпизод случился уже под конец первой четверти матча. «Орландо» агрессивно начал встречу, лидируя 34:20 по итогам первой 12-минутки, но итоговая победа со счетом 107:97 досталась «Сан-Антонио».

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