Страна и люди

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Сталь-тянучка и бионический пенис. Чем еще поразили мир китайские ученые

Сталь-тянучка и бионический пенис. Чем еще поразили мир китайские ученые

2023 год начался с прорывов китайских материаловедов Константин Ольшанский Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Китайские ученые создают новые материалы, которые скоро совершат революцию во многих отраслях — от автопрома до медицины.

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