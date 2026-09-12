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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Надаль о реформах на ТБШ: «Идея с решающим тай-брейком вместо пятого сета не кажется мне такой уж плохой»

Тони Надаль предложил заменить пятый сет решающим тай-брейком на турнирах «Большого шлема». «Мы могли бы проводить матчи до двух выигранных сетов, как в женском теннисе, хотя это противоречило бы самой сути турниров «Большого шлема».

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