ВС РФ продолжают наращивать темпы по возврату территорий Информационное агентство ТАСС на основе данных Министерства обороны России подсчитало, что с августа 2024 года российская армия освободила 32 населенных пункта в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии