"Ведомости": Цены на смартфоны в России взлетят к Новому году из-за роста валют

Стоимость смартфонов увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом.Wildberries, Tele2 и "Билайн" сообщают о предновогоднем подорожании смартфонов — их стоимость вырастет на 15-20%, пишет газета "Ведомости".
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