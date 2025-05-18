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Несекретные материалы

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«Надеюсь, ваши дети в пехоте будут выполнять боевые задачи», – комбат 47-ой бригады ВСУ

«Надеюсь, ваши дети в пехоте будут выполнять боевые задачи», – комбат 47-ой бригады ВСУ

На Украине снова большой скандал, происходящее в среде военных выплеснулось в публичную плоскость. Накануне Александр Ширшин (позывной «Гений»), командир одного из батальонов самой распиаренной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», написал рапорт на увольнение с должности из-за «бестолкового генералитета».

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