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20-летний Хуснутдинов о капитанстве в СКА: «Нонсенс для меня. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли»

Марат Хуснутдинов высказался о том, что он стал капитаном СКА. — Когда вы узнали, что будете капитаном СКА? — Прямо перед игрой [с «Авангардом»].

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