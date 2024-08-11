Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) демонстрирует готовность президента Украины Владимира Зеленского и его «покровителей в НАТО» пойти на все, чтобы ввергнуть мир в хаос, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.