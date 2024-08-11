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Во Франции резко раскритиковали Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС

Во Франции резко раскритиковали Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) демонстрирует готовность президента Украины Владимира Зеленского и его «покровителей в НАТО» пойти на все, чтобы ввергнуть мир в хаос, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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