Зачем Сталин в разгар войны вернул красноармейцам главный символ «царской армии»

В самый разгар Великой Отечественной войны Иосиф Сталин взялся реформировать Красную Армию. 6 января 1943 года главнокомандующий вернул советским военнослужащим погоны, которые считались символом «царской армии».
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