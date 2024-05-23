Почему необходимо очищать подсознание?

В

Воробей

Сложность с эффективной медитацией в том, что часто её применяют отдельно от других методов регуляции - связанных с систематическим сбросом, в смысле убирания, хронически накапливающегося из-за имеющегося на данный момент вполне реального состояния внутреннего дисбаланса и дисгармоничности, "заряда" напряжения и негативности на телесно-физиологическом уровне. А это приводит к ситуации невозможности чистки подсознания из-за того, что оно проассоциировано и увязано с физиологией, то есть телом. И эта пара, психика и тело, синергически стабилизируют состояние внутренней дисгармоничности, которое было в детстве сформировано на смену исходному состоянию цельности и гармоничности, как метод адаптации к неблагоприятным внешним условиям. А потому попытки что-то изменить к лучшему, восстанавливая состояние гармоничности, используя только односторонние методы, вместо одновременно двусторонних, оказываются малоэффективными, если вообще. Отмеченное тут обстоятельство тем более влиятельно, чем у данного индивидуума выше уровень внутренней дисгармоничности. То есть, чем больше он объективно нуждается, и может получить пользу, от методов чистки подсознания. Но именно таковым применение ими изолированных медитационных методов мало способно сколько-нибудь действенно помочь.