Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Почему необходимо очищать подсознание?

Почему необходимо очищать подсознание?

Каждый из нас знает о существовании бессознательного внутри человека или подсознания, которое оказывает сильнейшее влияние на всю его жизнь.

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Комментарии
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В
Воробей
Сложность с эффективной медитацией в том, что часто её применяют отдельно от других методов регуляции - связанных с систематическим сбросом, в смысле убирания, хронически накапливающегося из-за имеющегося на данный момент вполне реального состояния внутреннего дисбаланса и дисгармоничности, &quot;заряда&quot; напряжения и негативности на телесно-физиологическом уровне. А это приводит к ситуации невозможности чистки подсознания из-за того, что оно проассоциировано и увязано с  физиологией, то есть телом. И эта пара, психика и тело, синергически стабилизируют состояние внутренней дисгармоничности, которое было в детстве сформировано на смену исходному состоянию цельности и гармоничности, как метод адаптации к неблагоприятным внешним условиям. А потому попытки что-то изменить к лучшему, восстанавливая состояние гармоничности, используя только односторонние методы, вместо одновременно двусторонних, оказываются малоэффективными, если вообще. Отмеченное тут обстоятельство тем более влиятельно, чем у данного индивидуума выше уровень внутренней дисгармоничности. То есть, чем больше он объективно нуждается, и может получить пользу, от методов чистки подсознания. Но именно таковым применение ими изолированных медитационных методов мало способно сколько-нибудь действенно помочь.
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9 час.

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