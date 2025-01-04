В США назвали условие возобновления поставок российского газа в ЕС

АЖ

Александр Жигилий

Значит эти вбросы- это итог торговли Москвы и США по тайному посещению недавно торгашей из России в США!!! Вопрос- а как же цели и задачи объявления СВО три года назад в борьбе с фашизмом на Украине??? Это что было,словесная буффонада, что бы прикрыть реальные интересы торгашей при этом??? Но это может дорого стоить Власти и всей системе, когда вскроется такая правда - не надо и второго Ленина, что бы повторись события 1917 года, когда об этом узнают те, кто сейчас на СВО!!! Это очень опасная, игра Кремля!!! Припомнят ВСЕ!!!