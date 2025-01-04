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В США назвали условие возобновления поставок российского газа в ЕС

В США назвали условие возобновления поставок российского газа в ЕС

В случае мирного урегулирования конфликта на Украине поставки газа из России в Европейский Союз (ЕС) могут быть возобновлены.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Значит эти вбросы- это итог торговли Москвы и США по тайному посещению недавно торгашей из России в США!!! Вопрос- а как же цели и задачи объявления СВО три года назад в борьбе с фашизмом на Украине??? Это что было,словесная буффонада, что бы прикрыть реальные интересы торгашей при этом??? Но это может дорого стоить Власти и всей системе, когда вскроется такая правда - не надо и второго Ленина, что бы повторись события 1917 года, когда об этом узнают те, кто сейчас на СВО!!! Это очень опасная, игра Кремля!!! Припомнят ВСЕ!!!
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15 час.
Eduard
Уничтожте Зеленского и на 50% мир настанет на любых условиях!
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7 час.

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