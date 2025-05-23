Путь длиной в век: легендарной «Комсомолке» 100 лет

К 100-летию «Комсомольской правды» появилась почтовая марка с логотипом и изображениями ее наград - ордена Почета, Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I степени и два ордена Трудового Красного Знамени.
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