Боевики «Азова» открыли огонь по теробороне ВСУ в Черниговской области

Националисты из запрещённой в России террористической организации «Азов» открыли заградительный огонь по подразделениям территориальной обороны Вооруженных ил Украины (ВСУ) и национальной гвардии в Черниговской области.
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